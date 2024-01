’L’incoronazione di Poppea’ in scena stasera all’Alighieri

Questa sera alle 20.30 e domenica 21 alle 15.30, ’L’incoronazione di Poppea’ di Claudio Montevedi è in scena all’Alighieri, dopo il debutto estivo per il Monteverdi Festival nel Teatro Ponchielli di Cremona, capofila della coproduzione che accanto a Ravenna include anche OperaLombardia e Pisa. Pier Luigi Pizzi ne cura regia, scene, costumi e luci, privilegiando l’universalità del racconto piuttosto che finti storicismi, con un’estetica tanto elegante quanto essenziale. Accanto a Roberta Mameli nei panni della protagonista e Federico Fiorio in quelli dell’imperatore Nerone, il cast vocale include anche Josè Maria Lo Monaco, Enrico Torre, Federico Domenico Eraldo Sacchi, Chiara Nicastro e Candida Guida.

Già coinvolto con il suo Coro Cremona Antiqua nella Stagione 2021/22 per un altro caposaldo monteverdiano (L’Orfeo, sempre per la regia di Pizzi), Greco è alla guida dell’Orchestra Monteverdi Festival - Cremona Antiqua.

’L’incoronazione di Poppea’ è giunta fino a noi in due manoscritti le cui differenze rivelano manipolazioni e riscritture: presumibilmente, l’anziano maestro si avvalse del contributo dei propri allievi per portare in scena il suo ultimo grande capolavoro, in un simbolico passaggio di testimone. La raffinata cornice di Palazzo Rasponi dalle Teste accoglierà anche i successivi appuntamenti Prima dell’opera con la guida di Luca Baccolini, sempre alle 18 e a ingresso libero, dedicati a ’Il turco in Italia’ di Rossini (giovedì 29 febbraio) e ’Turandot’ di Puccini (giovedì 11 aprile).