L’incrocio del Fontanone sessant’anni fa

Ecco come si presentava, nel 1964, a Faenza, l’incrocio del Fontanone fra viale dello Stradone, via degli Insorti, via Giovanni da Oriolo, via Volpaccino e via Rocca, quest’ultima strada, ricavata in parte dalla copertura del canale, collegava corso Mazzini a viale Stradone ed era all’epoca a senso unico percorribile lungo questa direttrice. A doppio senso era via Volpaccino, strada rimasta bianca per tutti gli anni 50, lungo la quale a fine anni 60 fu chiuso il fosso e costruiti i marciapiedi. In quel tempo a fianco di via Insorti correva ancora il canale, tombinato nei primi anni 70.

A cura di Carlo Raggi