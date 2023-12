L’indagine era partita dalla Municipale

A metà dicembre 2021 era scattato l’obbligo di vaccinazione per gli appartenenti alle forze dell’ordine. In quel contesto, un agente della polizia locale si era presentato con un primo certificato di esenzione: il documento appariva però incompleto e così gli erano state chieste precisazioni. Ma pure il secondo certificato appariva incompleto: si era arrivati a un terzo certificato. L’autore era sempre il medico Luca Graziani, peraltro noto alla polizia locale perché identificato, come tanti altri, nel corso di manifestazioni in piazza promosse dalla galassia no vax e no mask. A quel punto il comandante del Corpo Andrea Giacomini, attraverso apposita informativa alla procura, aveva fatto partire verifiche su possibili incongruenze. Era stata coinvolta l’Ausl Romagna circa le norme ministeriali e le procedure amministrative legate alle esenzioni. Ed erano state delegate ai carabinieri del Nas di Bologna perquisizioni e sequestri della documentazione sanitaria. Nutrita la pattuglia di avvocati difensori pronti ora a dar battaglia: Claudio Bondi, Sergio Gonelli, Barbara Sedioli, Giovanni Scudellari, Carlo Benini, Antonio Primiani, Sara Balzani, Lorenzo Valgimigli, Paola Brighi, Eleonora Raggi, Giulia Greco, Simone Balzani, Luigi Filippo Gualtieri, Samuele De Luca, Giorgia Toschi. Michele Lombini, Silvia Subini, Mauro Faccani.