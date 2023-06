Linea 3 ’Centro-Nord’, percorso più lungo e nuovi orari

Modifiche dopo la sperimentazione alla nuova Linea 3 di Faenza ‘Centro- Nord’, bus gratuito. Tra le novità c’è l’allungamento del percorso e una rimodulazione negli orari. Nel dettaglio, la navetta partirà sempre dalla stazione (piazzale Cesare Battisti) per percorrere poi via Laghi, via Dal Pozzo, via Cittadini, via Convertite, via della Boaria, via Malpighi, via Donatello, via della Costituzione (Casa della salute), il cavalcavia ferroviario, piazzale Sercognani, viale IV Novembre, via Naviglio, via XX Settembre, corso Garibaldi e concludere nuovamente nel piazzale della stazione dopo aver percorso viale IV Novembre. "Si aggiungono quindi due importanti vie – spiegano dal Comune di Faenza – nelle quali si trovano molte aziende così da permettere ai dipendenti di poter lasciare l’auto e servirsi del mezzo di trasporto gratuito. Diventano 15 le fermate in 12 corse fra le 6.44 e le 17.54, da piazzale Cesare Battisti e ultimo arrivo, sempre nel piazzale della stazione, alle 18.24. La modifica, nel conservare la gratuità del servizio ha tenuto in considerazione, tra l’altro, di una maggiore connessione con gli orari dei treni più utilizzati dai pendolari".

Il nuovo percorso e i nuovi orari sono già in vigore da ieri.