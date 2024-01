Linea Faentina, il Pd: "Subito fondi per le frane"

Non si placa la polemica sulla linea Faentina, riaperta lo scorso 27 dicembre dopo mesi di chiusura per la minaccia delle frane conseguenti al disastro dello scorso maggio. I disagi infatti non sono finiti: a poco più di due settimane dalla ripartenza i treni si sono già bloccati diverse volte per il timore che il maltempo faccia muovere le frane. Ora con una nota stampa congiunta i circoli Pd di Marradi, Brisighella e Faenza chiedono al Governo di stanziare fondi e darsi da fare per lavori celeri che mettano il territorio in sicurezza, in modo da risolvere il problema alla radice. Il tema di fondo è lo spopolamento della vallata del Lamone e dell’alto Mugello, per i cui abitanti il collegamento ferroviario con Faenza è fondamentale.

"La ripartenza del 27 dicembre è stata sicuramente una bella notizia, poi però al primo giorno di pioggia, nemmeno troppo copiosa, molti studenti e pendolari sono rimasti a piedi. Non possiamo permettercelo – si legge nella nota –. A questo punto ci sono due questioni da risolvere: quella contingente dell’organizzazione dei bus sostitutivi in caso di interruzione della linea e quella strutturale della messa in sicurezza delle frane che insistono sulla linea ferroviaria. Se la prima è di responsabilità di Trenitalia e ci auguriamo che, dopo il primo tragico giorno scolastico, ora abbia trovato una soluzione organizzativa, la questione della messa in sicurezza del territorio spetta alla struttura commissariale scelta dal Governo Meloni, così come sottolineato anche dai sindaci". I circoli del Pd lamentano che "nulla è stato fatto sulle frane che insistono sulla tratta ferroviaria Faentina" a otto mesi dal disastro, mentre "ricordiamo che il viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Galeazzo Bignami assieme alla vicesindaca e senatrice di Brisighella Marta Farolfi il 28 maggio scorso fecero selfie e foto durante la visita alle frazioni isolate di San Martino e San Cassiano arrivando proprio dalla ferrovia con l’ausilio del carro cantiere di Rfi. Quello stesso giorno annunciarono che il ministero delle Infrastrutture aveva stanziato in via prioritaria 400mila euro per il ripristino in via d’urgenza di una frana e per il ripristino del ponte di Ceparano nel Comune di Brisighella. Bene. Allora perché nessun euro prioritario è stato stanziato per mettere in sicurezza la tratta ferroviaria faentina?" Il Pd rincara poi la dose: "La senatrice Farolfi, vicesindaca del Comune di Brisighella, non è in grado di far mettere in priorità risorse per la messa in sicurezza delle frane, anche su area privata, che insistono sulla Faentina?"

I circoli dem chiedono celerità: "A marzo devono assolutamente partire i cantieri. Non si può più attendere. A settembre, per la ripresa del prossimo anno scolastico, bisogna essere pronti".