Linea Faentina, lunedì prevista la riapertura

I lavori di potenziamento si sono conclusi nei tempi prestabiliti e da lunedì sarà nuovamente operativo il collegamento ferroviario della linea Faentina, ovvero la direttissima Firenze-Faenza. Dal 3 agosto scorso tale collegamento era stato sospeso, e rimpiazzato con autobus sostitutivi, per consentire l’installazione sulla linea del nuovo sistema Ertms cioè un sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni che una volta attivato "permetterà di avere sulla linea prestazioni più elevate" come aveva comunicato Rete Ferroviaria. Un’opera da 140 milioni di euro, oltre ai 12 milioni di euro investiti per l’intervento di sostituzione del ponte sul fiume Lamone in prossimità di Marradi. Dopo la rimozione del vecchio impalcato lungo circa 34 metri, è stata varata la nuova travata metallica del peso di oltre 200 tonnellate e sono state completate le attività di consolidamento e di impermeabilizzazione delle spalle del ponte su cui poggia la nuova travata. Un’opera che ha visto coinvolti circa cinquanta tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici che hanno lavorato al cantiere. Per la rimozione della vecchia travata e il posizionamento della nuova è stata impiegata una gru alta oltre 30 metri e della portata di 700 tonnellate. Per consentire le attività era stata realizzata un’area di cantiere su due livelli: uno superiore per la gru di supporto e per il deposito della nuova e della vecchia travata e uno inferiore per la gru utilizzata per movimentare le travate. Nel periodo in questione non sembrano essersi registrate grosse criticità per i pendolari. Anche perchè "c’è stato chi in questo periodo ha rinunciato a usare i mezzi pubblici" aveva dichiarato il sindaco di Borgo San Lorenzo, e in particolare il periodo estivo era stato scelto da Rfi proprio perchè scevro dai pendolari scolastici. Il comitato pendolari del Mugello in una nota aveva confermato che "la qualità dei mezzi messi a disposizione era buona e per i passeggeri è molto più comodo viaggiare su un pullman ‘gran turismo’ che su un pulmino a sedici posti". Identica la situazione per quanto riguarda i collegamenti tra Faenza e il territorio brisighellese. E un occhio interessato, i comuni romagnoli lo avranno quando in consiglio comunale a Borgo San Lorenzo sarà presente l’assessore regionale ai trasporti della Toscana, da cui dipende la linea, verosimilmente perchè potrebbero essere previsti l’arrivo di nuovi mezzi e l’implementazione del servizio di trasporto in fasce orarie oggi non coperte.