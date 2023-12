Linea Faentina, mesi di disagi per i pendolari

La domanda è legittima. Innanzitutto va detto che Ferrovie scrive che il sistema si baserà "sull’utilizzo del Sanf - Sistema di Allertamento Nazionale per la previsione del possibile innesco di fenomeni franosi indotti da piogge lungo l’infrastruttura ferroviaria. Si tratta di strumento di supporto all’organizzazione delle attività di vigilanza straordinaria in caso di Allerte Meteo realizzato in collaborazione con il Cnr Irpi, uno dei più importanti centri di competenza del Dipartimento della Protezione Civile". Parliamo quindi di uno strumento sviluppato sulle allerte meteo, probabilmente di poco dissimile da ciò che era stato suggerito nei mesi scorsi da tanti nella vallata. Immagino che Rfi abbia voluto fare più valutazioni sul tema della sicurezza: il territorio ha subìto una ferita molto grossa, le nostre colline hanno visto modificata la propria morfologia. Se da un lato è vero che il disagio dei pendolari in questi mesi è stato tanto e non trascurabile, ritengo anche che non sia assurdo attendere mesi dopo un evento del genere per vedere nei fatti come reagisce il territorio, come si spostano le frane, come si stabilizza lasituazione: è giusto anche farlo con calma, perché la sicurezza non è uno scherzo. Ora si spera che il sistema di allerte si attivi il meno possibile e che la situazione si risolva per i pendolari: la collina, in fondo, vive anche grazie ai suoi collegamenti puntuali con Faenza.