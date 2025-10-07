Linea Faentina, non c’è pace per gli studenti

Un’altra giornata di passione, l’ennesima per i pendolari della linea faentina. Questa volta come annunciato alle 7,59 sul sito della mobilità toscana, per un guasto tecnico sulla linea il treno 94665 da Marradi a Faenza è arrivato a destinazione con 27 minuti di ritardo. Annullati di conseguenza i treni 94466 da Faenza a Marradi e il 94667 in direzione opposta e sostituiti dagli autobus. Due nello specifico quelli attivati da Faenza a Marradi, uno con fermata solo a Brisighella, l’altro invece con fermate a Brisighella, Fognano, S.Cassiano e S.Martino in Gattara. Lo stesso problema si è verificato poi nel primo pomeriggio. Alle 14,44 è comparso l’annuncio dell’arrivo a Faenza, in ritardo di 16 minuti, del treno 94469 da Marradi. Anche qui con conseguente cancellazione dei treni 94470 da Faenza a Marradi e del 94471 in direzione opposta, con dirottamento dei viaggiatori sugli autobus sostitutivi. Alle 14,58 inoltre, un aggiornamento comunicava che da Faenza sarebbe partito il bus sostitutivo alle 15,32. Diverse le criticità anche lungo la provinciale. A San Ruffillo è stata segnalata la chiusura prolungata, per oltre un quarto d’ora nel corso della mattinata, del passaggio a livello. Continuano quindi i disagi per i pendolari che dal 15 settembre hanno visto drasticamente intensificarsi le cancellazioni e il ricorso agli autobus sostitutivi, sia per le allerte meteo ma anche in condizione di "normalità", sulla tratta ferroviaria gestita dalla direzione regionale Toscana. In Regione Emilia-Romagna erano state presentate interrogazioni sul tema, e c’erano stati interessamenti a vari livelli istituzionali. Continuano tuttavia le cancellazioni improvvise di treni, i ritardi, gli autobus sostitutivi e i disagi per i pendolari da e per la vallata. Nel corso dell’assemblea regionale emiliano romagnola, una delle motivazioni che aveva fornito il comparto toscano riguardo alle criticità sulla linea Faentina, oltre a quelle ben note legate al dissesto idrogeologico, indicava il ricorso ai treni ‘Swing’ anziché ai ‘Minuetto, come la possibile causa dei problemi di dialogo, con conseguenti rallentamenti, tra i mezzi e l’infrastruttura. Sempre nel corso degli atti assembleari era stato indicato che il ricorso agli autobus sostitutivi, con orari e fermate, sarebbe stato migliorato. Anche ieri tuttavia è stato segnalato il continuo disagio nella fruizione dei servizi, ferroviari e sostitutivi. Anche la Provincia di Ravenna ieri ha espresso preoccupazione: "La situazione sulla linea Faentina è critica, come riferiscono anche i Sindaci dei territori coinvolti – ha evidenziato Luca Della Godenza, sindaco di Castel Bolognese e componente della Giunta Provinciale –. La Provincia è un ente di secondo livello, quindi possiamo solo partecipare ad alcune riunioni, senza però avere molto margine di manovra. Chiaramente c’è preoccupazione per quanto sta accadendo. L’auspicio è che, chi è deputato, possa intervenire il prima possibile per il ripristino completo della linea affinché queste situazioni non si verifichino più". d.v.