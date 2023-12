Linea faentina, si riparte. Attiva dal 27 dicembre

Mercoledì 27 dicembre riaprirà la linea ferroviaria tra Faenza e Marradi. A rendere possibile il ripristino della circolazione sarà il sistema di allertamento dei movimenti franosi messo a punto dal Cnr. Già a luglio erano infatti stati completati i lavori di ripristino dell’infrastruttura. La circolazione ferroviaria era rimasta sospesa da maggio scorso, dopo il maltempo, a causa di movimenti franosi ancora attivi nelle aree limitrofe che avrebbero potuto nuovamente coinvolgere la linea. Il programma dettagliato delle corse è in via di definizione e sarà reso noto nei prossimi giorni.

Uno studio di mappatura e analisi delle frane, condotto da Rfi e poi condiviso a settembre con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana, aveva permesso di individuare oltre 250 corpi di frana, quasi tutti in aree non di pertinenza di Rfi. Lo studio è stato condotto tramite l’acquisizione di dati forniti dal volo di elicotteri e droni con radar ottico (Lidar), il passaggio lungo i binari con mezzi d’opera ferroviari attrezzati e sopralluoghi da parte di geologi. Per consentire comunque la ripresa del servizio Rfi ha perfezionato una procedura allertamento ad hoc per la linea Faentina, che prevede l’utilizzo del Sistema di Allertamento Nazionale per la previsione del possibile innesco di fenomeni franosi indotti da piogge lungo l’infrastruttura ferroviaria. Si tratta di uno strumento di supporto all’organizzazione delle attività di vigilanza straordinaria in caso di allerte meteo.

Al verificarsi di precipitazioni significative il sistema invia specifici alert alla sala operativa responsabile della circolazione ferroviaria in quel territorio, consentendo di sospendere il passaggio dei treni in anticipo rispetto a potenziali movimenti franosi. La ripresa della circolazione ferroviaria avverrà solo a seguito del cessato allarme e dei controlli da parte dei tecnici di Rfi lungo l’intero tratto.

Sono 15 i milioni di euro già stanziati da Rfi per ripristinare la linea fra Faenza e Marradi dopo le alluvioni di maggio. Sono inoltre in via di completamento le attività di progettazione degli interventi definitivi di consolidamento dei ponti e di difesa della linea ferroviaria.