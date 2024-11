Linea Faentina, solo il 60% dei treni puntuali

Il pianto dell’Appennino faentino va in scena, per la consueta serie di contingenze geografiche, a Borgo San Lorenzo, in Toscana, il cui consiglio comunale è stato teatro l’altro ieri di un turbolento confronto fra i vertici di Rete ferroviaria italiana, le amministrazioni locali e la giunta regionale toscana: la linea ferroviaria Faenza-Firenze è infatti gestita dalle ferrovie toscane, trovandosi per la maggior parte del suo tragitto, lungo cento chilometri, in territorio fiorentino. Il sindaco di Marradi Tommaso Triberti, per l’ennesima volta nell’ultimo anno e mezzo, ha lanciato un allarme che è comune anche ai residenti delle frazioni brisighellesi di San Martino, San Cassiano e Fognano. "In questa situazione di precarietà dei servizi, chi lavora a Faenza finisce per valutare di trasferirsi". Un tempo invidiata nelle vallate vicine proprio per la ferrovia, la valle del Lamone da un anno e mezzo ha subito l’impatto con la durezza della vita sull’Appennino quando si deve fare affidamento sulle strade provinciali, e convivere con le frane che, nel migliore dei casi, come sulla Brisighellese, costringono alla viabilità a senso alternato. "Così i nostri paesi si spopolano. Il trasporto pubblico è peggiorato, la vita di un pendolare non può essere questa", denuncia amaramente Triberti.

Un tessuto stradale precario quale quello appenninico ha reso problematica anche la vita dei bus sostitutivi, pure loro flagellati da ritardi. Il tasso di puntualità negli ultimi mesi, ha rivelato Trenitalia, è ai minimi storici, essendosi fermato al 60%: quasi un treno su due ha insomma fatto registrare ritardi. Rete ferroviaria italiana e Ferrovie Toscane, da parte loro, hanno evidenziato come poche altre linee italiane abbiano beneficiato negli anni dei finanziamenti approdati sulla faentina: solo nell’ultimo anno gli investimenti per il rinnovo di alcune travate e il posizionamento del sistema di monitoraggio Sanf per gli smottamenti hanno comportato l’investimento di quasi quindici milioni di euro. Dal 2025 arriveranno ad affiancare i treni Minuetto anche quelli del modello Blues, di nuova generazione. "Siamo tutt’altro che in dismissione", ha cercato di rassicurare i presenti, per Rfi, il dirigente Gabriele Ticci.

Grida nel silenzio che non hanno scacciato la fatidica domanda: è ancora possibile la vita sull’Appennino, a Marradi, San Martino, San Cassiano? I sensori che fanno scattare la sospensione della circolazione sono puntati su movimenti franosi che interessano in buona parte zone arbustive o agricole – vigneti o uliveti sfigurati dagli smottamenti – sui quali il dibattito è stato acceso circa la possibilità per il settore pubblico di intervenire direttamente in aree private, tema complicato sia a livello legislativo che ingegneristico. La struttura commissariale alcuni mesi fa ha spalancato la porta alla possibilità di finanziare gli interventi necessari: "La risistemazione di quelle frane è ancora in fase di progettazione".

Filippo Donati