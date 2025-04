Linea ferroviaria Faentina, dal 14 via libera ai treni tra Faenza e Marradi

Una buona notizia che riguarda la linea ferroviaria Faentina: da lunedì 14 aprile torneranno a circolare i treni tra Faenza e Marradi. Dal 14 marzo a causa della forte ondata di maltempo che ha colpito la Toscana, infatti, i collegamenti ferroviari tra Borgo San Lorenzo e Marradi sono stati interrotti. I danni alla linea hanno avuto effetti anche sul versante romagnolo, rendendo impraticabile l’intero collegamento tra Marradi e Faenza. Per rispondere a questa situazione e limitare al massimo i disagi per i viaggiatori, Regionale e Trenitalia Tper hanno messo in campo un’importante soluzione operativa, frutto di un grande impegno tecnico e organizzativo. Per rendere disponibili i treni ogni giorno Regionale ha affrontato le complessità derivanti dalla chiusura parziale della linea, mentre Trenitalia Tper ha curato la riorganizzazione del personale di bordo, assicurando la presenza di macchinisti e capitreno.

Con la nuova programmazione saranno attivi dieci collegamenti giornalieri tra Faenza e Marradi, effettuati con un unico treno. Per venire incontro alle esigenze degli studenti e delle fasce orarie con maggiore affluenza, Regionale ha previsto un servizio integrativo con autobus tra Brisighella e Faenza. Anche il servizio bus continuerà a integrare l’offerta ferroviaria, garantendo così la massima copertura possibile. La riattivazione dei treni tra Faenza e Marradi rappresenta un passo importante verso il ripristino completo della linea e un segnale concreto di vicinanza ai territori colpiti dall’emergenza.

Gli orari aggiornati sono consultabili nella sezione Infomobilità del sito Trenitalia https://www.trenitalia.com/it/informazioni/Infomobilita/notizie-infomobilita.htmldei dove è possibile vedere il programma dei treni e delle corse con bus tra Marradi e Faenza valido da lunedì 14 aprile.