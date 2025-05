Linea Lugo – Lavezzola. Domani partono i lavori

Iniziano i lavori sulla rete ferroviaria pesantemente danneggiata dall’alluvione di due anni fa. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) annuncia che "avvierà importanti lavori di rinnovo dei binari sulla linea Lugo – Lavezzola, pesantemente danneggiata in seguito all’alluvione del maggio 2023 e attualmente chiusa".

Settanta i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici, coadiuvati da 27 mezzi d’opera, che saranno impegnati per circa tre mesi in attività di posizionamento di oltre 20 chilometri di nuove rotaie, sostituzione di 34mila traverse in cemento armato e risanamento di 20mila metri cubi di pietrisco. Prevista anche la manutenzione straordinaria di 31 passaggi a livello, di cui 25 su sede pubblica e 6 in aree private.

"L’avvio del cantiere – si legge nella nota –, che ha già ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte dei Comuni dei territori interessati, è previsto nella serata di domenica 25 maggio. Le lavorazioni saranno effettuate prevalentemente nelle ore notturne – indicativamente fra le 20 e le 6 del mattino – anche per limitare le necessarie chiusure dei passaggi a livello via via interessati e il conseguente impatto sulla viabilità. Per i passaggi a livello, la chiusura interesserà non più di due impianti in contemporanea e sarà posta la cartellonistica. Le attività saranno svolte dalla notte domenica/lunedì alla notte giovedì/venerdì".

La nota specifica che "l’avanzamento del cantiere sarà progressivo e interesserà mediamente un chilometro di linea alla volta. L’intervento, del valore di circa 20 milioni e 500mila euro, è finanziato con fondi PNRR individuati fra quelli destinati alla ricostruzione post-alluvione 2023".

La riapertura della linea Lugo – Lavezzola è condizionata anche "dalla realizzazione di un nuovo ponte ferroviario a Sant’Agata sul Santerno, in sostituzione di quello attuale. Il nuovo ponte avrà una campata unica di 78 metri e un intradosso superiore di 1.5 metri rispetto alla sommità arginale. La progettazione dell’opera è stata ultimata ed è in attesa di finanziamento (costo stimato circa 30 milioni di euro)". RFI sta definendo con l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile (gestore asta fluviale) la tempistica relativa alla demolizione del vecchio ponte, attività già finanziata.