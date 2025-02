Linea Rosa alla ricerca di volontarie

Linea Rosa ODV apre le porte a nuove volontarie, offrendo un percorso formativo dedicato a chi desidera dare il proprio contributo in modo concreto e consapevole. Il corso, della durata complessiva di 8 ore, si svolgerà in orario serale (20-22) nelle sedi di Ravenna, Cervia e Russi. È pensato per chi vuole impegnarsi in attività di sensibilizzazione, accompagnamento e supporto pratico – come babysitteraggio e aiuto compiti –, a favore delle donne che stanno ricostruendo la propria vita. La partecipazione è a numero chiuso ed è richiesta la presenza a tutti e quattro gli incontri, per garantire una formazione completa e approfondita. Qualora non si potesse partecipare a uno degli incontri previsti nella propria città, verrà data la possibilità di recuperare la medesima lezione in una delle altre sedi, se ancora disponibile.

"Le volontarie sono il cuore pulsante di Linea Rosa. Grazie al loro impegno possiamo offrire alle donne non solo supporto pratico, ma anche ascolto, vicinanza e un punto di riferimento nel percorso di uscita dalla violenza – sottolinea la presidente Alessandra Bagnara –. Diventare volontaria di Linea Rosa significa entrare a far parte di una comunità che lavora ogni giorno per costruire una società più giusta, in cui nessuna donna si senta sola o senza via d’uscita. Per questo, cerchiamo persone motivate, consapevoli dell’importanza di questo ruolo e desiderose di mettersi in gioco con responsabilità. Se senti di voler essere parte di questo cambiamento, invia la tua candidatura con una lettera motivazionale entro il 28 febbraio 2025 all’indirizzo monicav@linearosa.it". Al termine delle selezioni, verrà comunicato il calendario degli incontri.