Linea Rosa festeggia 32 anni con lo spettacolo ’Finisce per A’

Nell’ultima settimana, dalla morte di Giulia Cecchettin, sono state uccise altre tre donne per mano di chi diceva di amarle. Una ecatombe senza fine che porta a 108 le vittime di femminicidio nel 2023. Il tragico rumore di questi ultimi giorni, che ha rotto il silenzio assordante della complice indifferenza, non si deve interrompere. Ecco perché Linea Rosa invita tutti e tutte a partecipare sabato a Russi alla serata organizzata in occasione del suo 32esimo compleanno.

Due i momenti in programma: alle 19.30 aperitivo con taglio della torta e brindisi nella sala del Circolo Jolly di via Cavour 911, alla presenza delle autorità locali, e alle 20.30 al Teatro Comunale andrà in scena “Finisce per A” di Eugenio Sideri. A 100 anni dalla storica impresa di Alfonsina Strada, prima ed unica donna a correre il Giro d’Italia (maschile, naturalmente, perché allora non esisteva la versione femminile della gara, anche questo racconta come sono cambiate le cose nel corso degli anni), lo spettacolo porterà in scena il soliloquio tra questa straordinaria donna e Gesù.

Dichiara la presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara: "Da oltre tre decadi il Centro Antiviolenza non ha mai smesso di fare rumore e di gridare che insieme si può! Uniti, uomini e donne, per dire basta e amplificare il messaggio, anche in una serata di festa. Per questo vi invito a partecipare numerosi e numerose. Vi aspettiamo sabato a Russi!".

Per prenotazioni: 3396666149 | monicav@linearosa.it; costo del biglietto 8 euro.