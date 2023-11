Linea Rosa: "Ogni anno almeno 500 richieste di aiuto"

Si avvicina il 25 novembre data in cui, ogni anno, si celebra la ‘Giornata internazionale contro la violenza sulle donne’ ed è l’occasione per fare il punto sul tema anche a livello territoriale con Alessandra Bagnara, presidentessa di Linea Rosa a Ravenna.

Qual è una prima riflessione anche a seguito della recente morte di Giulia Cecchettin?

"Come dimostrato ancora una volta dalle cronache nazionali, questo drammatico problema non si arresta. La violenza contro le donne purtroppo continua a essere un problema emergente che nel nostro Paese si alimenta di stereotipi e pregiudizi e coinvolge tutta la popolazione senza distinzione di classe sociale, età o appartenenza geografica. Nonostante l’attività dei centri antiviolenza, ancora molte donne hanno paura di denunciare e non sanno se potranno trovare ospitalità e sostegno. Le numerose vittime di femminicidio, inoltre, possono essere per le donne un deterrente a intraprendere percorsi di uscita dalla violenza".

A Ravenna, è presente un centro antiviolenza da 32 anni. Le richieste di aiuto sono in crescita?

"Sì, sono aumentate anno dopo anno, fino a stabilizzarsi su circa 450500 su base annua. Per quanto riguarda il 2023, fino al 30 ottobre scorso, si sono rivolte al centro circa 340 donne. Quasi il 70% di loro ha figli che hanno subito nella quasi totalità violenza assistita. Quest’anno inoltre sono state ospitate nelle 5 case rifugio gestite dal centro antiviolenza 30 donne con 32 figl ".

Quante sono le donne migranti?

"Rispetto agli anni passati rimane invariato il dato in quanto rappresentano circa il 30% del totale. Il nostro centro dispone di una collaborazione con le mediatrici culturali che collaborano nei percorsi di uscita dalla violenza".

Cosa si può fare ancora per sostenere i percorsi delle donne che vogliono affrancarsi dal maltrattamento?

"È molto importante costituire una rete sociale di sostegno e promuovere azioni sul territorio improntate sul cambiamento degli stereotipi e pregiudizi che condizionano le azioni. A questo scopo il centro antiviolenza presenta ogni anno progetti alla Regione Emilia Romagna che consentano di formare e informare i cittadini e le cittadine".

r.bez.