Linea verde "Cervia guarda al futuro"

"La stagione agonistica 2023-24, pur nelle difficoltà legate alle novità introdotte dalla nuova legge sul Lavoro sportivo che ha raddoppiato gli impegni burocratici della gestione, si sta rivelando di grande soddisfazione per la Pallavolo Cervia 1969". A parlare è Giorgio Masini, presidente dello storico club cervese, che oggi annovera oltre un centinaio di giovani atlete tesserate. "Abbiamo incrementato il numero dei tesseramenti delle atlete ‘attive’, che oggi sono oltre 100, e quello delle collaborazioni con le varie figure necessarie allo svolgimento dell’attività, che sono una dozzina, fra tecnici, team manager, arbitri e segnapunti. Nell’attività promozionale del minivolley, abbiamo oltre 35 bimbe, dai 6 agli 11 anni, seguite da 4 istruttrici, oltre che dal dirigente Raniero Buccelli. Relativamente all’attività agonistica, che svolgiamo esclusivamente con il Comitato Csi di Ravenna, sono attive quasi 70 ragazze, suddivise in 6 squadre, che partecipano a 5 campionati provinciali di categoria, ovvero Under 12, Under 14, Under 16 con due sestetti e Under 18. Ogni gruppo è supportato, negli allenamenti e nelle partite, da due allenatori ed un team manager". Dal punto di vista dei risultati, a ridosso della fine della prima fase, ed in attesa della fase finale provinciale, il club gialloblù è ampiamente soddisfatto.

Il gruppo ‘blu’ (allenatori Luca Morigi e Marco Evangelisti, team manager Serena Casadei) è in testa alla classifica nei campionati Under 18 ed Under 16. Il gruppo ‘giallo’ (allenatori Franco Zanotti e Marco Evangelisti, team manager Patrizia Ragaini) è a metà classifica nel campionato Under 16. Il gruppo ‘verde’ (allenatrici Francesca Cenni e Rossana Cavallo, team manager Cristian Viroli) è al terzo posto nel campionato Under 14. Il gruppo ‘azzurro’ (allenatrici Francesca Cenni e Midali Ascencao Da Luz, team manager Giorgio Masini) è al secondo posto nel campionato Under 12. Il quartier generale della Pallavolo Cervia è la palestra Ressi, con ingresso dal vialetto delle Rimembranze, dove si volgono gli allenamenti e dove si disputano le gare di campionati: "Tutto questo – ha aggiunto il presidente Masini – è reso possibile anche grazie al supporto economico di aziende ed attività locali, con le quali abbiamo ottime relazioni".