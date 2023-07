L’infinita battaglia contro le slot machine

Ogni tanto ci sono alzate di scudi contro nuove sale slot troppo grandi o troppo vicine alle scuole dei ragazzi, ma il problema è molto ma molto piu grande e se qualcuno non vuol vedere che in ogni paese ci sono almeno una ventina di macchinette sarà meglio inquadrare la situazione.

Nei bar ed in alcune tabaccherie ci sono 5 o 6 slot che fruttano circa 4.000 euro a settimana perché lo Stato ha autorizzato il gioco con il 30% di vincite e cioè ogni 100 euro che vengono giocati ne devono pagare almeno 70, ma chi controlla l’effettività della regola?

Ci sono dei telecomandi in mano al gestore che alzano e abbassano i pagamenti a loro piacimento, magari a serrande chiuse il gestore incassa ed i giocatori del giorno dopo perdono regolarmente perchè non si spiegano il giochetto. Precisiamo quindi che per alcolismo e droghe ci sono vari sistemi di cura, mentre per la ludopatia ne esiste solamente uno, dare pochi soldi alla volta al giocatore perchè se ha 100 spende 100 ma se ha 300 ne spende 300, perché non è importante vincere ma giocare e continuare a giocare. Un’ultima considerazione, quanti bar sopravviverebbero senza le slot, ormai il caffè lo han tutti in casa con i vari Nespresso o altre cialde e quindi il calcolo è facile: ne rimarrebbero davvero pochi.

Un giocatore