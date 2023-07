L’inflazione pesa nelle nostre tasche Aumenti a raffica fra gli scaffali

L’inflazione, ormai si sa, non accenna a rallentare la sua corsa e questo ha un’incidenza su quanto portiamo in tavola e anche su molti servizi e attività che siamo abituati a svolgere in alcuni casi quotidianamente, in altri periodicamente. Aumentano infatti gli alimenti più utilizzati come gli affettati, la carne e il pane, ma anche cene in pizzeria e ricalibrazione delle gomme dell’auto, mentre restano pressoché invariati i costi del parrucchiere. Buone notizie invece sul fronte trasporti, con un calo di benzina e gasolio, e sul fronte medico in quanto alcuni professionisti hanno tariffe inferiori. Ecco alcuni dei dati più significativi dell’Osservatorio prezzi del Comune di Ravenna. I numeri vengono raccolti mensilmente prendendo in considerazione i prezzi applicati da più supermercati e attività. Gli ultimi disponibili sono quelli di giugno 2023.

Partendo dagli alimentari, fermandosi al banco dei salumi, salta subito all’occhio un aumento del prosciutto cotto che ora costa al chilo 26,56 euro, mentre un anno fa – nel giugno 2022 – lo pagavamo 23,79, con un aumento dell’11,6%. Va leggermente meglio col crudo: un chilo costa 31,85 euro, 6,5+% rispetto a giugno 2022, quando bastavano 29,90 euro. E la carne? Quella bovina è aumentata del 6,9%, passando da 22,65 a 24,23 euro. Si potrebbe pensare che il pane, il cibo per eccellenza che non si nega a nessuno, sia più a buon mercato. Ma non è così. Nel giugno scorso un chilo costava in media 4,34 euro, a fronte dei 3,99 euro di un anno fa. Un aumento di circa l’8,7%. Spostandosi nel reparto ortofrutticolo, i prezzi in realtà – da sempre – cambiano giornalmente e dipendono dalle annate produttive, quindi non sempre sono indicative dell’andamento generale dei prezzi.

Detto questo, in un anno, l’aglio bianco secco è passato da 7,59 a 7,91 euro al chilo (+4,2%), le carote da 1,53 a 2,04 (con un incremento importante di ben il 33,3%), l’insalata lattuga cappuccia da 2,32 a 2,50 (+7,7%); in controtendenza le melanzane violette ovali e tonde, il cui costo è calato dello 0,81%, passando da 2,48 a 2,46.

Per la frutta, solo rincari: le mele golden delicious sono salite da 1,74 a 2,12 (+21,8%), le pesche noci o nettarine da 4,4 a 4,57 (+3,8%), le banane centro America da 2,03 a 2,07 (+1,9%). Va decisamente meglio sul fronte degli spostamenti, visto che la benzina al fai da te – in un anno – è diminuita del 9,7%, passando dal 2,007 euro al litro a 1,828 (col servito -8,48%, da 2,11 litro a 1,945); il gasolio -15,8% da 1,943 a 1,677 (col servito -13,8%, da 2,042 a 1,794).

Che dire invece di alcuni dei servizi più comuni? L’espresso al bar in un anno è passato da 1,20 a 1,24 (+3,3%), un pasto in pizzeria da 10,35 a 11,19 (+8,1%). Invariato invece il costo di un panino al bar, 4,06 euro. Non ha sub’to scossoni neanche il biglietto di una corsa normale del trasporto urbano, fermo a 1,30 euro. Anche l’otturazione dal dentista cosa sempre in media 133,58 euro. Sono invece diminuiti gli onorari medi di alcuni medici liberi professionisti: quello del cardiologo è passato da 151,22 a 137,23 (-10,1%), quello del ginecologo da 142,06 a 141,66 (-0,28%). Ma la visita oculistica è invece salita da 120,78 a 124,61 euro (+3,1%). Giusto un lieve ritocco per una messa in piega, da 23,66 a 23,83 euro (+0,71%), mentre quasi invariati i costi di un taglio capelli donna e uomo con shampoo, intorno ai 32,02 e 25 euro. Forte rialzo invece per l’equilibratura gomme e convergenza, passata da 60,01 a 72,62 euro (+21%).

Roberta Bezzi