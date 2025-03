L’ingegner Lonardo presenta i suoi libri horror

Alle 17.15, alla libreria Liberamente, in viale Alberti a Ravenna, Graziano Lonardi, ingegnere, parlerà dei suoi primi due libri: ’Il lupo sotto la pelle’ e ’Brucia la strega!’ editi da De Tomi. L’incontro sarà presentato da Erika Prati. Due volumi per un viaggio nell’oscurità di Lake Heaven, un luogo in cui il passato non resta mai sepolto e il terrore si annida tra le ombre

Da sempre attratto dal lato oscuro della narrazione, Lonardi negli ultimi anni ha deciso di esplorare l’horror in tutte le sue sfumature, tra incubi sommersi e segreti sepolti. Il suo esordio letterario, ’Il lupo sotto la pelle’, ha spalancato le porte di un universo spietato e inquietante, a cui fa seguito ’La strega brucia!’, un viaggio ancora più profondo nell’oscurità.