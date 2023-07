"Linguistico, confermata una nuova prima"

Si è concluso il primo anno scolastico del nuovo liceo linguistico di Cervia con riscontri positivi e una nuova classe prima.

Professoressa Scilla Reali, dirigente del liceo linguistico di Cervia, com’è andato il primo anno?

"Molto bene, i riscontri che abbiamo avuto da studenti e famiglie sono stati estremamente positivi, si è creato un ambiente sereno e produttivo".

È stata confermata una nuova classe prima per il prossimo anno. È una soddisfazione?

"Grandissima, si tratta di un riconoscimento concreto da parte della comunità verso il nostro lavoro e di un segno di fiducia per la nostra offerta formativa.

Quali sono i punti di forza del liceo linguistico di Cervia?

"Sicuramente lo sviluppo di conoscenze di alto livello ma in un contesto dinamico e che non trascuri il benessere dei ragazzi. Puntiamo molto su competenze trasversali come problem solving, capacità decisionali e organizzative, empatia, spirito di iniziativa. Sono strumenti fondamentali per gli studenti, qualunque sia il loro percorso. Inoltre contiamo su un’importante rete locale, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale e con gli istituti comprensivi del territorio".

Quali esperienze possono vivere i ragazzi che si sono iscritti e che si iscriveranno?

"Le esperienze possibili sono tante e diverse fra loro: viaggi di studio e tirocinio all’estero, centro sportivo scolastico, gare studentesche, campionati internazionali dei giochi matematici, concorsi letterari, laboratori teatrali, di cinema, corsi di lingua, progetti di sviluppo sostenibile e cittadinanza attiva".

È ancora possibile iscriversi?

"Certo, la nostra segreteria è attiva per tutto il periodo estivo, basta contattarci".

Laboratori, multimedialità, tecnologia e viaggi all’estero. Quanto sono importanti per il vostro liceo?

"Investiamo molto sulla tecnologia: la nostra scuola è dotata di Lim, Digital Board, laboratori multimediali, aule 3.0, tablet, laptop e grazie anche ai fondi del Pnrr stiamo costruendo ambienti di apprendimento sempre più innovativi. La multimedialità offre potenzialità enormi, i nostri studenti sono nativi digitali ed è importante che le sappiano riconoscere e sfruttare in modo proficuo. L’internazionalizzazione è un altro punto cardine. Partecipiamo al programma Erasmus e abbiamo contatti con scuole di tutta Europa. Gli studenti possono sviluppare le proprie competenze linguistiche, sia grazie ai viaggi di studio e tirocinio all’estero che durante gli eventi internazionali che organizziamo. I ragazzi devono imparare il prima possibile a relazionarsi positivamente con realtà culturali differenti. Non a caso abbiamo portato in Germania gli studenti dell’attuale classe prima dopo soli due mesi di lezione".

Qual è il vostro fiore all’occhiello?

"Siamo molto orgogliosi della nostra biblioteca. Abbiamo riqualificato gli ambienti e avviato un percorso con gli studenti per la gestione degli spazi e l’allestimento del catalogo. Grazie al progetto EReader i ragazzi possono sfruttare la piattaforma Mlol Scuola e le sue innumerevoli risorse bibliografiche digitali. Abbiamo costruito uno spazio nuovo e accogliente a disposizione di tutti i ragazzi, che ci piace davvero tanto".

Ilaria Bedeschi