Linguistico, proroga di due mesi per il cantiere

Proseguono gli investimenti e i lavori di adeguamento degli edifici scolastici provinciali nel Faentino. Gli ultimi affidamenti in ordine cronologico riguardano alcune lavorazioni come la posa dei pavimenti in cotto nuovo e i lavori di protezione delle strutture con verniciatura intumescente che assolveranno gli obblighi antincendio nella sede dello Scientifico di via S.Maria dell’Angelo a Faenza, nella quale si è già concluso il restauro degli elementi decorativi. Per i lavori riguardanti la sede del liceo di via Pascoli è stata invece concessa una proroga di due mesi per l’ultimazione dei lavori fino al 24 di aprile. A fine febbraio la ditta aveva infatti evidenziato rallentamenti dovuti al dialogo con la Soprintendenza tali da costringere "l’impresa e le ditte sub-appaltatrici a rivedere i programmi e a sospendere le lavorazioni in attesa di approvazioni" a cui si era aggiunta la "difficoltà a reperire determinati materiali".

In ogni caso i lavori riguardo alle sei progettualità che interessano l’edilizia scolastica provinciale nel Faentino presentano "uno stato di avanzamento tale da non pregiudicare la conclusione entro i tempi previsti dal Pnrr", ovvero il 2026, come conferma il consigliere provinciale Luca Cortesi, delegato per l’edilizia scolastica. "Praticamente tutti gli istituti della Provincia sono interessati da importanti lavori Pnrr – evidenzia – di adeguamento sismico, efficientamento energetico, sostituzione di alcuni ambienti scolastici per un totale di quasi 13 milioni" su oltre 40 di investimenti. Circa 10 milioni sono finanziati dal Pnrr, poco più di 2 milioni e 200mila euro sono a carico della Provincia e i restanti 700mila euro tramite il fondo per le opere indifferibili. Nel Pnrr rientrano i due lotti per il miglioramento sismico del liceo Torricelli sede scientifico, l’intervento di miglioramento sismico della sede del Linguistico di via Pascoli, la nuova palestra del Persolino-Strocchi di via Medaglie d’Oro, l’adeguamento sismico dell’istituto tecnico Oriani di via Manzoni e infine l’adeguamento sismico della succursale di via Camangi, dell’Itip Bucci. Sono inoltre in corso i lavori per l’ampliamento della sede dell’Alberghiero di Riolo, progetto da 9 milioni finanziato dall’Inail "con nuove aule e laboratori di sala e cucina, allestiti tramite risorse provinciali". La Provincia aveva sostenuto anche le spese di progettazione. Nel piano triennale dei lavori, approvato a dicembre scorso, infine sono stati inseriti interventi per l’adeguamento antincendio dell’Itip Bucci sede di via S.Giovanni Battista, circa 150mila euro da finanziarsi con mutuo, altri 470mila tramite ricorso ad alienazioni patrimoniali, saranno destinati ai lavori di riqualificazione igienico-sanitaria e completamento delle opere di miglioramento sismico della sede del Ballardini in corso Baccarini. Un milione e 300mila euro sarà invece destinato all’antisismica dell’Alberghiero di Riolo nel 2026. Due milioni e 460mila euro riguardano, poi, il secondo stralcio dell’adeguamento sismico dell’Oriani di Faenza, che quest’anno vedrà la realizzazione del progetto di fattibilità a carico del Ministero delle Infrastrutture, e del progetto esecutivo finanziato dall’Ente. Sempre nel programma triennale delle opere è previsto, inoltre, l’investimento di 630mila euro, da finanziarsi mediante alienazioni patrimoniali, per l’adeguamento alla normativa antincendio della sede scientifica del liceo in via S.Maria dell’Angelo.

Damiano Ventura