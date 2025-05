L’iniziativa del Rotary Club. Premiati i ragazzi dell’Artistico. Il tema era sport e connessione

Il Rotary Club Ravenna investe sui giovani della città, con importanti borse di studio, premiando le eccellenze del “Verdi”. E ora sono stati premiati i tre migliori lavori per il premio “Minghetti” assegnati come ogni anno agli studenti del 5° anno del Liceo Artistico. Quest’anno il tema era lo sport come connessione. Fra le molte decine di opere in concorso è stata premiata Cloe Montuschi per l’opera “Liberi di essere” (foto). Ispirandosi al celebre dipinto di Henri Matisse, “La Danza”, utilizzando il linguaggio della fotografia, il tema dello sport viene interpretato in una sequenza di frame, sfruttando una tecnica immediata per trasmettere il senso del movimento, dove i soggetti danzano insieme in un piacere collettivo.

Dario Fantini per l’opera “One Ball, One Time. Il basket una connessione” (video). L’immediatezza delle immagini mostrate ha saputo evidenziare con semplicità e naturalezza la capacità dello sport di connettere più realtà sotto un’unica passione comune. Da un singolo individuo ad una comunità multipla: questo è il messaggio evidente incarnato dal continuo passaggio della palla da basket. Ogni passaggio, ogni movimento, ogni azione si fonda sulla fiducia reciproca e sulla consapevolezza che solo insieme si può raggiungere il risultato. Premiato Riccardo De Angelis per l’opera “La quotidianità come sport” (grafica).