L’Inoxtec cerca un aiuto carpentiere

Un posto da aiuto carpentiere, scadenza dell’offerta il 9 novembre 2023.

L’azienda Inoxtec di Massa Lombarda è alla ricerca di una figura professionale che si occupi dell’utilizzo di saldatrice e sega da taglio, nonchè di aiutare per mansioni in officina e presso i clienti. Vengono prese in considerazione anche candidature senza esperienza, ma sono richiesti al massimo 25 anni per il contratto d’apprendistato.

La sede del lavoro è Massa Lombarda. La qualifica Istat è ‘Montatori di carpenteria metallica’.

Viene considerato titolo preferenziale l’essere automuniti. Il contratto di lavoro offerto è di apprendistato. L’orario di lavoro offerto è a tempo pieno: dalle ore 8 alle 12 e dalle ore 13,30 alle 17,30.