L’inquinamento e le diverse responsabilità

Che la strada in cui lei abita sia una delle più trafficate tra quelle cittadine, è un dato di fatto. La centralina più vicina alla Circonvallazione alla Rotonda dei Goti dovrebbe essere quella di via Rocca Brancaleone, altra via dove il traffico, soprattutto nelle ore di punta, è intenso. Ravenna nonostante sia una città non particolarmente grande, vive i disagi del traffico di una grande città. È dovuto alla viabilità, al fatto che il numero delle automobili rispetto agli abitanti è tra i più alti d’Italia, allo scarso funzionamento dei trasporti pubblici, peraltro utilizzati pochissimo dai ravennati se si escludono gli studenti. C’è poi la mancanza di una rete di piste ciclabili adeguata che consentirebbe di promuovere maggiormente l’utilizzo della bici. Detto questo la percentuale elevata di Pm10 nell’aria, quindi di inquinamento, è dovuta principalmente agli impianti di riscaldamento e al polo industriale, poi c’è il traffico. Se quest’anno, ad esclusione della zona del porto, non abbiamo superato il numero minimo di sfori consentiti, è dovuto probabilmente anche al fatto che fino a novembre le alte temperature non hanno richiesto di attivare gli impianti di riscaldamento. Sapere quali sono le fonti principali di inquinamento non significa comunque che ognuno di noi, quotidianamente, non debba comportarsi responsabilmente, anche se il contributo che diamo non è tra i più determinanti.