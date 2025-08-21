L’intelligenza artificiale alla casa di riposo

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP Ravenna Cervia e Russi realizzerà un progetto di intelligenza artificiale, denominato "Ancelia" di TeiaCare s.r.l., al servizio degli anziani presso la Cre Busignani di Cervia. Si tratta di una soluzione tecnologica innovativa per supportare gli operatori, garantire maggiore tranquillità alle famiglie e, soprattutto, migliorare la qualità della vita dei 66 ospiti. L’investimento di 90mila euro sarà possibile grazie a Comune di Cervia, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, che hanno riconosciuto un contributo di 53mila euro. La presidente Fabiola Gardelli ha sottolineato: "Le capacità umane sono insostituibili nel lavoro di cura. Questo strumento tecnologico si integra con l’assistenza tradizionale, e permetterà agli operatori di lavorare con maggiore consapevolezza e serenità. L’innovazione è fondamentale per garantire la personalizzazione della risposta al bisogno e gli alti standard qualitativi che contraddistinguono l’Azienda pubblica di Servizi alla persona".

Il progetto prevede l’installazione di sensori ottici intelligenti che, integrati a un sistema di intelligenza artificiale, raccoglieranno in modo automatico informazioni sulle condizioni di ogni residente in struttura. Gli operatori riceveranno notifiche in tempo reale su smartphone o tablet ogni volta che un anziano necessita di assistenza immediata. Un’app manager elaborerà inoltre report dettagliati per ottimizzare la gestione dei servizi e prendere decisioni basate su dati oggettivi.

L’installazione dei dispositivi e la formazione del personale sono previste per l’autunno. L’introduzione dell’intelligenza artificiale in una casa di riposo rappresenta una svolta nella tutela e nella valorizzazione degli anziani. La tecnologia, quando pensata come strumento di supporto e non come sostituto, permette di portare la cura oltre la semplice assistenza quotidiana, elevandola a un sistema dinamico, attento e personalizzato. La casa di riposo si trasforma in un luogo dove innovazione e umanità si intrecciano, offrendo agli anziani la possibilità di vivere ogni giorno con maggior dignità, protezione e serenità.

Ilaria Bedeschi