"L’invasione delle erbacce"

Arriva dal gruppo consiliare Romagna Cervese un’interpellanza sulla manutenzione del verde. In particolare, sottolineano i consiglieri Monica Garoia e Gianluca Salomoni, "numerosi vacanzieri si sono rivolti a noi e a un noto partito di opposizione cervese per lamentare come nella pineta di Milano Marittima, ma non solo, vi siano interi sentieri in cui il ’verde’ ha invaso quasi tutto il percorso, comprensivo delle panchine di legno che praticamente non possono essere utilizzate per la presenza massiccia di erbacce che le invadono".