L’invasione pacifica e colorata dei Cosplay a Marina

Un lungo weekend di festa a Marina di Ravenna con il Marina Cosplay&Games, organizzati dalla Pro Loco da domani a domenica. Nel palco centrale di Marina sono in programma concerti e spettacoli mentre la località balneare sarà invasa dai Cosplay che interpreteranno i personaggi di fumetti, anime, serie tv e successi cinematografici. La ludoteca, aperta tutti i giorni alle 16 in piazza Dora Markus, avrà 30 tavoli in cui lo staff di quattro diverse associazioni ludiche saranno a disposizione per spiegare e far provare i più recenti giochi da tavolo. Nel palco centrale, la madrina dell’evento Sunymao presenterà il grande Cosplay contest, che avrà il suo apice sabato sera, mentre è in programma per domani, alle 21.30, il concerto dei Gem Boy: alle 19 si esibiranno, alle 19, i Dazinger Z e alle 19.30 il Team Rock’et.

In apertura, domani, le strade di Marina di Ravenna verranno invase dai più colorati protagonisti per la sfilata Steampunk e la sfilata a tema Star Wars, rispettivamente alle 18 e alle 19. Le sfilate si ripeteranno anche sabato (alle 19 e alle 19.30, con un anticipo alle 17 grazie al Tè delle 5 Steampunk) e domenica (alle 17 e alle 18). Sabato, alle 21.30, l’intervista al doppiatore Ivo De Palma che ha dato le voci a tantissimi personaggi di cartoni cult.

Sabato pomeriggio il raduno e il contest dei Cosplay. In piazza Dora Markus sarà allestita un’arena con lezioni, per adulti e bambini, ed esibizioni di scherma medievale e di spada laser.

Per i più piccoli, tutti i pomeriggi dalle 16 uno spazio junior dedicato con giochi, palloncini e laboratori. Previste anche tre conferenze nella sala corsi Tst Soldati: sabato alle 18 l’Associazione per gli scambi culturali fra Italia e Giappone) analizza il rapporto tra costellazioni e manga mentre alle 19 è in programma un appuntamento su come far avvicinare i ragazzi ai social in modo consapevole ed usare il gioco come alternativa. Domenica alle 18 si affronterà invece il tema della didattica ludica. Infine domani inaugurerà alla Galleria FaroArte (Largo Magnavacchi) la mostra-progetto “Istinto” organizzati dagli studenti del percorso di studi Grafica&Comunicazione dell’istituto tecnico Morigia-Perdisa. Riviera Experience organizza il bunker tour per il 3 giugno alle 19 con ritrovo al bacino pescherecci (info e prenotazioni al 351-6072377).