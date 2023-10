L’inventore di Yoox. Marchetti si racconta: "Cambiare vita si può. Ma serve coraggio"

Coniugare umanesimo e tecnologia avendo sullo sfondo la complessità dei mosaici di Ravenna, delle tante tessere che fanno l’insieme. E’ questa una immagine che riassume la parabola esistenziale e professionale di Federico Marchetti (inventore di Yoox, il più importante sito di e-commerce della moda) che si trova riassunta nel libro “Le avventure di un innovatore” i e presentato ieri in una gremitissima sala Corelli, nel corso di un evento moderato da Valerio Baroncini, vicedirettore del Resto del Carlino. Tra i presenti tanti ex compagni di classe e professori, poi la mamma. Una serata conclusa al Circolo dei Forestieri, alla presenza del presidente Beppe Rossi.

"Ho scritto il libro – ha spiegato Marchetti – perché i giovani e chiunque voglia cambiare vita può farlo, ma serve coraggio. Vedo che nei giovani il coraggio è un po’ venuto a mancare, anche se ho molta fiducia nei giovani. E sto ricevendo tanti messaggi da persone che si sentono ispirati dalla mia parabola imprenditoriale". Ravenna è la città in cui Marchetti è nato, ha studiato e da cui partiva con le borse frigo di cappelletti che la mamma non gli ha mai fatto mancare e di cui sua figlia è ghiotta. "Ravenna è il mio passato, è la città dei miei amici e di mia mamma di cui oggi (ieri, ndr) è il compleanno e quando arrivo qua sono contento. Nel bene ha rappresentato l’esposizione alla bellezza, alla creatività; e i mosaici sono una metafora della mia vita e della mia parabola imprenditoriale che ho costruito tesserina dopo tesserina". Ma la città aveva e ha i suoi limiti: "Da Ravenna sono dovuto scappare, non potevo fare le cose che ho fatto dalla mia città natale nel mondo della moda che mi ha proiettato nel mondo". Del romagnolo Marchetti ha mantenuto la schiettezza e a semplicità: "Mi sento romagnolo per nascita e di loro, di noi, mi piace l’onestà, la sincerità e la capacità di stare con tutti senza senso di inferiorità, che non ho avuto né con l’amministratore delegato di Alibabà né con Re Carlo". "Questa sarebbe la parte più difficile per un sindaco – ha chiosato Michele De Pascale – di una città fortemente repubblicana" che ha riconosciuto a Marchetti "le qualità di un imprenditore poco politico e molto concreto".

"L’idea di Yoox – ha poi raccontato Marchetti - nasce che avevo 29 anni e avevo pensato di fermarmi negli Usa; mando un curriculum alla Disney, ripensando ai Topolino che mio fratello vendeva in spiaggia a Punta Marina, ma non mi offrono una prospettiva interessante. E allora decido di tornare nel mio Paese, vado a lavorare alla Bain, una società di consulenza, ma non mi diverto. E ancora li ringrazio perché se mi fossi trovato bene sarei rimasto lì senza far nascere Yoox". Lascia un’esperienza che lo intristiva e si butta; "Male che vada – pensava - vado a vendere la piadina in Brasile". Ha unito i puntini delle sue esperienze, coniugato la passione per la bellezza e la moda con Internet. "E poi allora – spiega - i soldi si trovavano, e le banche li davano anche a chi non li aveva, come me". Così è nata Yoox. Sarebbe stato il futuro, ma il futuro bisognava saperlo vedere.

Giorgio Costa