L’inverno, il lungo nebbione e i passatelli in brodo

Quando, dopo una settimana di deprimente cielo chiuso, apro le persiane e vedo finalmente l’alba, la promessa del sole, impetto al miracolo assumo una mimica che si può riconoscere in alcune frasi del celebre brano di Paolo Conte: "quella faccia un po’ cosìquell’espressione un po’ cosìche stiamo in fondo alla campagnae abbiamo il sole in piazza rare volte".

L’inverno, in questo lembo di pianura padana, significava lunghi periodi di nebbione folto e nuvolaglia piatta come un biliardo alla rovescia: compatta, uniforme, senza speranza. Poi i nebbioni snebbiavano rendendo ogni cosa lucida e scivolosa, superando le barriere dei cappotti e delle capparelle, infradiciando le ossa e aumentando il senso di freddo. Snebbiavano per divenire acvarina da lumache, quella pioggia finarlina e insidiosa che inzuppava tutto per poi ridiventare nebbione e così via. Oggi non lamentiamoci, ché disponiamo di caldaie moderne e pompe di calore in grado di garantire temperature confortevoli ai nostri rifugi, ma quando l’unica sorgente di calore era il camino in cucina o la stufa economica, oppure le bestie nella stalla, e la pipì gelava nei pitali sotto al letto, be’, le cose cambiavano. La vita aveva questa dimensione limitata, ripetitiva e deprimente, lavoro, freddo e nebbia, e la riapparizione del sole, dei colori brillanti, dei contorni netti e precisi, possedeva qualcosa di magico e corroborante.

Nel frattempo, come resistere? Con il vino, l’osteria, le carte, il far l’amore, i trebbi, ma soprattutto con il mangiare. E s’apriva il conflitto, perché la povertà si scontrava con la necessità. Mai, però, proverbio fu più azzeccato del "la necessità aguzza l’ingegno", e la grande cucina romagnola qui affonda le sue più gustose radici. Avanzi, ingredienti d’orto, spigolature e l’onnipresente porco di cui, giustamente, non si buttava nulla. Piatti un po’ dimenticati come i socialisti, i giugiotti, il pancotto, il lattone, la saba, i sugali, la tardura, e i fagioli declinati in mille modi… Quanta fantasia nell’arte antica d’arrangiarsi, quanta saporita semplicità. "Plin di anatra, zuppetta al foie-gras e salsa al latte di bufala", "Sgombro bruciato, saor di ortaggi e frutti rossi": sì, paiono quasi poesie e la cucina stellata sarà meravigliosa, profusione d’impegno e ricerca, ma è per stomaci annoiati, gente sazia che il sole lo cerca alle Azzorre. Vuoi mettere i passatelli in brodo?

Paolo Casadio