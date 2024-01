L’investigatore della Storia: "Vado alla ricerca della genesi dei nostri cognomi"

L’impegno professionale come maestro, anche nelle sperdute scuole dell’alta collina; l’impegno sociale prolungato nei decenni negli scout, dove entrò seguendo le orme del padre e dove, nel 1960, organizzò i primi gruppi di ‘lupetti’; infine l’impegno culturale e storico, quello che più ha assorbito, fin da adolescente, e ancora assorbe Bruno Baroncelli, ovvero la ricerca araldica, la genesi dei cognomi, la loro diffusione, ma anche la loro scomparsa, l’individuazione degli stemmi "che non sono un privilegio dei nobili". Un impegno sorto dalla curiosità di conoscere l’origine del proprio cognome, che a Ravenna accomuna persone conosciutissime e che vede le radici a Firenze nel 1200, e che si è poi sviluppato nella direzione di "dare dignità alle classi popolari che pure uno stemma hanno, ma spesso non lo sanno".

L’araldica interessa ancora?

"C’è una crescita della curiosità culturale di conoscere il proprio passato, di sapere da dove si proviene, forse per avere qualche appiglio storico di fronte alla relatività del mondo d’oggi".

Quali sono le fonti dei suoi studi?

"Ci sono molte pubblicazioni, quasi tutte antiche, gli ‘stemmari’. Quello relativo a stemmi che hanno ricevuto l’imprimatur del re è in sei volumi. Non ovunque occorreva il permesso e il riconoscimento formale dell’autorità; ad esempio nello stato Pontificio c’era libertà, bastava rivolgersi a un bravo disegnatore. Di tali pubblicazioni ne ho una stanza piena. Poi ci sono gli archivi storici, le biblioteche, la raccolta dei testamenti…".

Cosa c’entrano i testamenti?

"Nel sigillo in ceralacca era impresso lo stemma del testatore. E poi gli archivi vescovili e parrocchiali dove sono custoditi i registri dei battesimi. Sono una fonte primaria in relazione ai cognomi. I registri di battesimo sostituivano l’anagrafe, quindi lì sono iscritti tutti i nati. Ci sono registri per cognome e registri mensili. E spesso a margine sono annotati. Come per Bernardina Baroncelli battezzata nel 1515. Nell’annotazione si legge che ‘fuit uxor Luca Longhi…’ ovvero che fu moglie del noto pittore ravennate. E non è tutto…".

Nel senso?

"Che se tutto questo riguarda lo studio, l’attività spazia altrove. Ovvero nella ricerca concreta e analisi di stemmi dimenticati o sconosciuti, da cui parto per ricostruire la storia della persona cui è abbinato. Mi riferisco a stemmi che, ad esempio, sono dipinti in un quadro o sono scolpiti in una lapide, in un sarcofago. Come quello all’esterno della chiesa di Sant’Agata …".

Fermiamoci un momento… Partiamo dalla sua infanzia. Dove è nato?

"A Ravenna, nel dicembre 1940. Ero il quarto figlio, poi ne arrivò un altro. Della mia infanzia ricordo lo sfollamento alla chiusa di San Marco e quando arrivarono le truppe canadesi con le cornamuse. Lì c’erano due torri, una fu colpita da una bomba, per fortuna non eravamo in casa".

Suo padre, Corrado, fu una figura storica dello scoutismo.

"Un uomo eccezionale, che ha fatto del bene a tante persone, coraggioso, cattolico, fu picchiato più volte dai fascisti. Pensi che durante il ventennio, quando lo scoutismo fu sciolto, lui tenne in bella evidenza la cintura con il giglio. Anch’io sono stato scout, per oltre mezzo secolo a partire dal 1955, fui io a organizzare le prime squadre di ‘lupetti’, i bambini scout. E sono stato responsabile dei gruppi di Ravenna, Faenza e Imola. Ho scritto un libro su tutto questo".

La sua professione, se non erro, è stata quella di maestro…

"Esatto, e cominciai facendo scuola ai militari alla caserma di via Bixio. Poi nel 1964 vinsi il concorso e fui assegnato alla scuola di Zattaglia. Il Brisighellese lo conoscevo perché con la famiglia in estate andavamo in collina, a San Michele in Quarneto, per l’aria buona come si diceva allora, da bambino ero molto gracile. Dopo due anni a Zattaglia ho insegnato, anche religione, in varie altre scuole del Ravennate. Nel 1996, dopo 34 anni, la pensione".

Nel frattempo lei coltivava lo scoutismo di cui abbiamo detto e la passione per l’araldica.

"Precisamente e sa come venne fuori questa passione? Ero ancora un bambino, avevo 10-12 anni, leggevo l’enciclopedia Mondadori dove si affinò la mia curiosità culturale ed ebbi modo di metterla subito a frutto quando cominciai a capire che alle spalle del babbo c’era stata una storia mai raccontata. Era stato infatti legittimato alla maggiore età, ma si è sempre sentito un fratellastro. Fu così che entrai in scena io…".

In che modo?

"Mi proposi, seppur adolescente, di legittimare, di restituire dignità a chi legittimo non era considerato. Cominciai con l’indagare su tutta la grande famiglia Baroncelli, cominciai a frequentare la Classense alla ricerca delle radici, poi nel tempo ho esteso di molto le ricerche. E l’araldica è una componente fondamentale di questo percorso, gli stemmi sono strettamente legati ai cognomi, non hanno nulla a che vedere con la nobiltà, questo vorrei fosse chiaro. Attraverso gli stemmi si risale all’origine dei cognomi".

Ma come nasce uno stemma? E quando, soprattutto?

"Cominciarono a comparire a metà del 1100 e identificavano la persona attraverso il disegno; sono una specie di geroglifico del cognome, si diffusero fra il 1200 e il 1300 ed erano relativi sia a persone normalissime, sia a persone, soprattutto dal 1500, che diremmo ‘blasonate’ perché per loro lo stemma era simbolo di potere e di nobiltà. Seguendo stemma e cognome ho accertato che il cognome Baroncelli si ritrova a Firenze agli inizi del Duecento, da dove poi si trasferirono a Ravenna e qui nel 1403 acquistarono una casa. Ricerche di tal genere le ho fatte per molti, volevano ricostruire il proprio casato".

Un lavoro quasi da investigatore.

"Un lavoro, peraltro, che presuppone conoscere la pittura, la scultura, le mode, i colori e tanto altro. Si parte da un indizio di oggi per retrocedere a secoli fa. Così si scoprono anche cognomi scomparsi. Ad esempio ho ricostruito la storia dello stemma sul sarcofago della chiesa di Sant’Agata e riferibile al 1600. Uno stemma scolpito, oggi ormai illeggibile per l’erosione. Nessuno si era mai interessato di dare un nome e risalire alla famiglia cui in origine doveva appartenere il sepolcro".

E lei l’ha scoperto…

"Proprio così, partendo dallo stemma, 15 anni fa ancora ben visibile. Vi si vedeva un montone, che in dialetto diciamo ‘e berr’, il birro. Ho cominciato a consultare vari stemmari ravennati e in uno ho trovato proprio quello stemma collegato al casato Birri. Roba del Cinquecento. Una famiglia molto ricca, ma il cognome si è poi estinto, assorbito dalla famiglia Clerici. Scoperte del genere ne ho fatte una cinquantina".

Le sue ricerche hanno interessato non solo gli stemmi, ma anche i cognomi…

"Lo stemma è un po’ come la carta d’identità. Nello stemma ci sono segni che identificano il cognome: una porta che si chiude, da cui il cognome Serra, o tre pipistrelli che identificano il cognome Zanotti, ovvero ‘za nott’ nel senso che quando escono i pipistrelli è già notte. Oppure uno stemma con un carro da cui Fancarri, cioè ‘chi fa carri’, cognome poi estinto nel ‘300 e sostituito da Falcari. Mestiere e cognome vanno in coppia. Da uno stemma dipinto in un quadro e raffigurante un ignoto guerriero rinascimentale, sono riuscito a risalire al personaggio, Gian Girolamo Albani, che fu anche cardinale".