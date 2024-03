Lions club ‘Alighieri’, messo a dimora l’albero Falcone Il Lions Club Ravenna 'Dante Alighieri' ha celebrato il 21 marzo con iniziative per la Giornata della memoria e dell’impegno, la Giornata internazionale delle foreste e della sindrome di Down, coinvolgendo 350 ragazzi in attività per promuovere la cittadinanza attiva e la memoria delle vittime delle mafie.