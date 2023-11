Lions club per la Caritas. Donazione da duemila euro

L’altra sera il circolo Frassati di Bagnacavallo ha ospitato la cena solidale di San Martino, al termine della quale gli organizzatori del Lions club di Bagnacavallo hanno donato alla Caritas oltre duemila euro da destinare ad attività benefiche. Per il Comune erano presenti la sindaca Eleonora Proni, la vicesindaca Ada Sangiorgi, il presidente del Consiglio comunale Matteo Giacomoni e l’assessora Caterina Corzani. La sindaca nel suo intervento ha evidenziato le numerose iniziative di carattere solidale messe in campo dal Lions club di Bagnacavallo durante l’anno, ringraziando per il prezioso contributo fornito alla comunità. Il presidente Massimo Geminiani a fine serata ha donato a Francesca Negroni, in rappresentanza della Caritas di Bagnacavallo, l’intero ricavato dell’iniziativa, consistente appunto in una cifra superiore ai duemila euro.