Lions e Fiab raccolgono fondi per gli alluvionati con la ’Pedalata solidale’ Manifestazione ‘Pedalata solidale’ dei Lions di Ravenna per raccogliere fondi per le comunità colpite dalle alluvioni del 2023 e 2024. Partenza dagli giardini pubblici, arrivo al Bagno Baloo con la Fiab di Ravenna.