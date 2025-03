Lions, fondi per aiutare i bambini

Ammonta a circa 2.400 euro la cifra raccolta grazie alla sinergia fra i Club Lions di Bagnacavallo, Lugo, Russi e Valle del Senio per sostenere l’iniziativa ’100% a scuola con MK Onlus’. Il ricavato delle quote di partecipazione e della vendita dei biglietti della lotteria durante la serata organizzata al Circolo Frassati, è stato offerto a supporto dell’attività svolta da MK Onlus, i Lions Italiani contro le Malattie Killer dei bambini, che opera in Burkina Faso insieme ai Lions Club locali per dare un futuro migliore ai bambini.

Alla serata hanno preso parte i presidenti dei Lions Club organizzatori, Bruno Zama di Lugo, Michela Michelini di Bagnacavallo, Bruno Boni di Valle del Senio ed Enrico Conti di Russi oltre a Luciano Diversi, coordinatore distrettuale MK Onlus. Altri 1400 euro, da destinare all’acquisto di nuovi deumidificatori da donare agli alluvionati di Lugo, Cotignola e non solo, sono stati raccolti al torneo di burraco organizzato al circolo Lughese.

Monia Savioli