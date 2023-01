L’ipotesi: un altro palio al posto della Bigorda

Opinioni favorevoli per disputare 2 palii e mettere in letargo la Bigorda. La discussione è aperta. Ma l’intenzione sarebbe quella di fare le due corse a qualche mese di distanza l’una dall’altra, e al momento non possibile, visto che lo stadio Bruno Neri è a disposizione solo a giugno. Sono tanti, del resto, gli interrogativi attorno al mondo del Niballo e alla sua organizzazione per gli anni a venire. Peter Caroli, capo rione del Nero, dice che "noi vogliamo continuare a correre la Bigorda e il Palio allo stadio Bruno Neri, dove i tifosi ti seguono in corteo, poi entrano al campo a vedere la giostra e poi ti riaccompagnano in Duomo, se hai vinto, oppure in sede". Ma nel mondo del Niballo ci si chiede se ci sia ancora la voglia di correre la Bigorda d’Oro, una competizione nata con l’intento di far maturare i giovani cavalieri della città e che invece ha visto in questi ultimi anni cimentarsi fantini non più giovanissimi e in molti casi, provenienti da fuori Faenza. La scuola equestre di monta storica rionale sta incontrando molte difficoltà a trovare giovani da inserire nelle proprie scuderie, e da qualche anno se ne parla: l’idea sarebbe mettere...