L’Irlanda di Billy Roche alla Classense con la docente Masi

Oggi alle 17 nella sala Muratori della Classense in via Baccarini l’associazione ’Amici della biblioteca Classense’ organizza una conferenza sul tema: ‘Wexford come microcosmo ne ’I racconti dei Rainwater Pond’ di Billy Roche, a cura di Beatrice Masi, dottoranda e tutor didattico presso l’Università Alma Mater di Bologna. Intermezzo musicale con arpa celtica di Giuseppe Ranieri. Beatrice Masi si occupa di letteratura irlandese contemporanea, con particolare attenzione verso le arti performative, la poesia e la prosa ibrida. Il testo del quale si discuterà è un romanzo corale in dodici racconti.