L’Isia di Faenza al Salone del Mobile di Milano (Pad. 13 Stand F03) con ’Ecotono-Metamorfosi dei confini’, dal 18 al 23 aprile. L’istituto di formazione superiore faentino è tra le 27 Scuole e Università del Design internazionali di questa 24‘ª edizione con un progetto espositivo sviluppato da studenti dei bienni di Design del Prodotto e di Design della Comunicazione. "L’Isia di Faenza – spiegano dall’istituto – ha risposto alla domanda ‘Design: Dove vai?’, indagando l’ecotono, termine che definisce quell’ambiente di transizione tra due ecosistemi limitrofi che, in quanto ‘luogo di confine’, presenta una straordinaria biodiversità, complessità e ricchezza. Se è accertato che proprio in questa zona interstiziale, che favorisce scambio e condivisione, avvengono le trasformazioni più inaspettate e significative, il concetto si presta bene a diventare metafora della “scuola” come spazio di fermento e di incontro tra sfera della formazione e mondo del lavoro".