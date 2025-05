Lisistrata: sono le donne a chiedere la pace

Anche Madonna – sì, proprio lei, la regina e icona del pop – si è innamorata di Sogno di volare, il progetto del Parco Archeologico di Pompei per “rimettere in vita” le commedie di Aristofane con la guida di Marco Martinelli di Albe/Ravenna Teatro e l’irresistibile energia degli adolescenti del territorio partenopeo. Al punto da voler sostenere, attraverso la sua fondazione “Ray of Light”, la nuova tappa del progetto, ovvero Lisistrata. Splendido auspicio dunque per lo spettacolo che arriverà al Teatro Alighieri di Ravenna domani alle 21, dopo il debutto nel Teatro Grande di Pompei. Decine di studenti delle scuole di Pompei, Torre del Greco, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata invadono la scena per la commedia in cui Aristofane, ormai convinto che sugli uomini non si possa contare quando si tratta di ristabilire la pace, affida la causa contro la guerra a una donna, Lisistrata – "colei che scioglie gli eserciti" e convince donne di tutta la Grecia a uno sciopero del sesso fin quando i mariti non deporranno le armi. Martinelli firma drammaturgia e regia, con spazio e luci curati da Vincent Longuemare, musiche di Ambrogio Sparagna e costumi di Roberta Mattera. Lo spettacolo è una produzione Parco Archeologico di Pompei in collaborazione con Ravenna Festival, Teatro di Napoli-Teatro Nazionale e Collettivo LaCorsa.

Alle 17 di giovedì la Classense – accoglie ’Lisistrata, la pace, i diritti delle donne’, un incontro a ingresso libero con Franco Masotti, Silvia Masi, Alessandro Iannucci, Laura Redaelli, Martina Treu. "Cosa fare quando la pace si fatica a trovarla? Se lo chiedeva Aristofane 2500 anni fa, mentre la guerra del Peloponneso avvampava furiosa, allontanando sempre più lo spiraglio di una tregua. Ce lo chiediamo ancora oggi, con ardore se lo domandano gli adolescenti che incontriamo nei nostri laboratori – racconta Martinelli –. Proprio dalle macerie della guerra che sbuca fuori la nostra Lisistrata: un’adolescente, piena di vita, di rabbia generatrice e di passione (…) lì dove gli uomini hanno distrutto, lei edifica". Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org

Biglietti spettacolo: posto unico numerato 15 euro (ridotto 12); under 18: 5 euro