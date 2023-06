L’Islam e la rivolta delle donne iraniane

L’Islam e la narrazione degli ultimi decenni, fra stereotipi, pregiudizi e scontro di civiltà con l’Occidente. Poi la questione femminile in Iran, le proteste caratterizzate dallo slogan “Donna, vita e libertà”. Questo il fulcro dell’incontro che si terrà giovedì alle 18.30 a Ravenna alla Casa Matha (piazza A. Costa). Ospiti del dibattito organizzato dall’associazione Idea di Ravenna dal titolo “La cultura islamica e la rivolta delle donne iraniane”, due esperti nel campo degli studi islamici, il professor Marco Demichelis e l’antropologa e giornalista Sara Hejazi. La partecipazione è aperta a tutti, con ingresso gratuito. Demichelis, docente presso l’Università di Bologna e Berenson Fellow presso l’Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, ha dedicato la sua carriera alla ricerca nel campo del Kalam islamico e dell’escatologia musulman. La dottoressa Sara Hejazi è ricercatrice presso il Centro di ricerca della Fondazione Bruno Kessler di Trento. Insegna Global Studies and Anthropology of Modernity presso la Al Farabi Kazakh National University di Almaty.