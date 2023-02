L’isola degli Spinaroni "Una storia da raccontare"

La memoria che si fa storia, trasmessa oralmente dai partigiani con cui, da adolescente, andava a pesca e a caccia nella valle della Baiona, là dove, appena vent’anni prima, si era compiuto un gran pezzo di Liberazione. Per Dover Roma, il ‘Comandante’, quei racconti diventarono imperativo categorico: far comprendere ai giovani di oggi valori ed epopea di quegli uomini. E mentre la professione lo portava prima sui rimorchiatori, poi negli ormeggiatori quando ancora le superpetroliere attraccavano all’isola d’acciaio spazzata dalle onde e il rischio di essere sbattuti in acqua era altissimo, contemporaneamente, e siamo a 40 anni fa, costruiva quel percorso che ha portato alla rinascita dell’isola dei partigiani in Baiona, l’isola degli Spinaroni, e all’avvio del programma di visite per studenti e turisti, migliaia ogni anno. Per questo il comandante Dover con una squadra di volontari fra cui tanti ex docenti si dedica anima e corpo a trasmettere la memoria resistenziale e piange al solo pensiero che un giorno tutto questo possa non avere seguito. Suo padre era un marinaio. "Sei mesi in navigazione, sei mesi a casa. Poi gestì il traghetto, quello di legno che avanzava tirando nella corda, fra Porto Corsini e Marina, allora il Candiano era stretto...