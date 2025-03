Liste d’attesa, ritardi nella bassa complessità: "Ora possibile fare il 20% di interventi in più"

I nuovi spazi accorceranno le liste d’attesa. Come illustrato ieri dall’ingegnera Valentina Sisti, il nostro ospedale aveva finora una capacità produttiva di 10mila interventi all’anno. Nel 2019 furono 8.524, per poi vedere un calo (causato dalla pandemia) a 7.335 nel 2020. E poi la risalita: nel 2021 8.452, il 2022 superò i livelli pre-covid con 8.981, nel 2023 si è arrivati a 9.678 e nel 2024 a 9.744, sfiorando la capacità massima. I dati mostrano inoltre che gli interventi vengono sostanzialmente eseguiti nei tempi in tutte le classi di priorità per quanto riguarda le aree oncologica, ortopedica e cardiovascolare, mentre non è così per la bassa complessità (ma non nella classe A, la prioritaria). Gli interventi da eseguire entro 60 giorni avvengono in media dopo 142,3 (quattro mesi e mezzo) e chi dovrebbe attendere al massimo 180 giorni in media ne aspetta 269,67 (otto mesi e mezzo). Proprio per la bassa complessità è partito un programma di riorganizzazione per accorciare i tempi. E, col nuovo blocco operatorio,"la nostra capacità produttiva – ha detto Sisti – è ora aumentata del 20%".

"Abbiamo ancora una lista d’attesa – ha aggiunto il direttore dell’Ausl Carradori – e abbiamo cominciato a mettere le nostre risorse al servizio di tutti in un modo equo in funzione delle risposte che dovevamo dare alle persone in attesa: tanto più problematico era la situazione tanto maggiore doveva essere la facilità d’accesso, e questo ci ha consentito di ottenere degli ottimi risultati". Infine il direttore dell’ospedale Paolo Tarlazzi ha ricordato uno dei temi caldi, ovvero la mancanza di medici: "Incrementarne il numero deve andare di pari passo con l’aumento del personale infermieristico".