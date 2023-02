L’Italia di Mani Pulite nel libro di Giuseppe Viroli

Alle 17 di domani alla biblioteca ’M.Gioia’ in via Circonvallazione Edoardo Sacchetti 111, è in programma la presentazione del romanzo ’Ottavo livello’, del cesenate Giuseppe Viroli (foto). Il testo è stato segnalato per il Premio Calvino 2122. Viroli, attore, autore e docente di teatro, sarà intervistato da Giorgia Monti (poetessa e performer) e accompagnerà la presentazione con letture. Il romanza è ambientato a inizio anni ’90 tra Cesena e Rimini; racconta la storia di un giovane funzionario comunale catapultato, appena assunto, in piena Tangentopoli.