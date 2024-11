L’Italia in guerra nel libro di Mondini

Domani sera alle 21, nella sala Codazzi della biblioteca Trisi di Lugo (in piazza Trisi 19), lo storico Marco Mondini (professore di History of conflicts e Storia contemporanea all’Università di Padova) presenterà al Caffè Letterario il suo saggio ’il ritorno della guerra’ (ed. Il Mulino).

Dal momento in cui è stata immaginata come Stato nazionale fino all’atto della sua nascita, durante le campagne del Risorgimento, i conflitti mondiali e la lotta partigiana, la storia dell’Italia unita sembra un’unica narrazione di uomini in armi, sacrificio, guerre e combattimenti. Oggi armi e morte sono tornate a occupare il nostro spazio quotidiano sfidando la tentazione di distogliere lo sguardo.

L’ingresso all’incontro è gratuito.

