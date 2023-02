L’Italia nei brani della tv

Un originale racconto dell’Italia attraverso le canzoni della televisione, andrà in scena questa sera alle 21 al Mama’s club di via San Mama 75 a Ravenna. Protagonisti sul palco saranno Gabriele Graziani alla voce ed Enrico Farnedi a ukulele, pianoforte e voce.

"Il nostro tentativo – spiega il duo – è quello di toccare la nostalgia senza essere nostalgici, ma sospesi, senza un confine, indefiniti per natura, raccontiamo l’Italia attraverso le canzonette.

Dal dopoguerra al boom economico, dal bianco e nero al colore, dall’avanspettacolo alle sigle tv, in pausa carosello e pubblicità, seguendo un flusso emotivo spazio temporale che ci riporta dentro la nostra bolla amniotica. L’Italia canta e l’Italia risponde, ci si ritrovava nei bar il sabato sera aspettando Mario Riva con il Musichiere, la televisione racconta, esalta, crea un’identità collettiva, copre e censura le gambe scosciate delle Kessler, lo schermo non è più quello del grande cinematografo e la notte nel frattempo è diventata piccola; il bianco e nero diventa blu come la faccia del mago, il grido è quello di Sandokan, la pubblicità è quella dell’olio cuore, della Tassoni, il grande Franco Cerri è dentro alla lavatrice, Virna Lisi con quel sorriso può dire ciò che vuole, Capitan Harlock non naviga, vola, così come Goldrake, il gusto è pieno della vita".

Ingresso 10 euro. Info. 331.9118800.