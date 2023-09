Lite a bottigliate tra due uomini

Momenti di paura, nella serata di ieri, dove in piazza Baracca due uomini si sono affrontati a colpi di bottiglia. Le loro grida hanno richiamato i negozianti della zona, usciti per andare

a vedere cosa stesse succedendo. Sul posto sono intervenute pattuglie della guardia di finanza, della polizia di stato e della polizia locale.

In base ai primi accertamenti, si è trattato di una zuffa tra due passanti. Uno di quasi ha afferrato una bottiglia cominciando a vibrare colpi contro il rivale, colpito anche alla testa e rimasto ferito, anche se le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto è stato chiesto anche l’intervento di un mezzo del 118. All’arrivo delle forze dell’ordine l’aggressore si era allontanato. Sono in corso le ricerche dell’uomo e le indagini per ricostruire l’accaduto. Saranno acquisiti anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza. L’indagine, tuttavia, procederà d’ufficio solo qualora le lesioni riportate dell’uomo superino la prognosi di 20 giorni.