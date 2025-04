Lite in un bar: arrestato 29enne dopo aggressione a due carabinieri

Lugo (Ravenna), 7 aprile 2025 - Resistenza nei confronti di Pubblico Ufficiale. Si tratta del reato che è costato l’arresto, da parte dei Carabinieri della Stazione di San Lorenzo, ad un 29enne straniero.

La vicenda ha avuto inizio nella serata di sabato scorso a Lugo. Erano le 22.30 circa e i militari stavano effettuando dei controlli perlustrativi tra le vie del centro storico in occasione del ‘Vintage Festival’. Ad attirare la loro attenzione sono stati alcuni passanti, visibilmente preoccupati per quanto stesse accadendo all’interno di un noto bar. Pochi istanti dopo, la stessa Centrale Operativa 112 ha disposto un intervento all’interno del pubblico esercizio dove era era in corso una lite. Non appena i Carabinieri hanno raggiunto il locale si sono trovati di fronte a diversi oggetti, tra cui tazze e bicchieri, che erano stati scaraventati a terra, nonché a numerosi clienti che, intimoriti per l’accaduto, si erano radunati all’esterno. Il titolare del bar ha riferito ai militari di esser intervenuto per evitare che il 29enne continuasse a distruggere il locale, spiegando loro di esser stato aggredito e minacciato.

A quel punto il personale dell'Arma ha provato a tranquillizzare il 29enne, ma nonostante una lunga e paziente attività di mediazione, questi ha continuato ad apparire ostile sia nei confronti del titolare del negozio sia che verso gli stessi militari. Questi ultimi sono stati spintonati e strattonati dall’uomo che cercava di raggiungere il proprietario del bar. Solo dopo diversi minuti i militari sono riusciti a bloccare e ad immobilizzare l'esagitato 29enne, traendolo in arresto e accompagnandolo presso il Comando Compagnia Carabinieri di via Mentana per le formalità di rito, per poi trattenerlo in camera di sicurezza. Dell’accaduto è stato informato il Magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna al quale sono stati rimessi i fatti per il successivo esame di convalida del provvedimento pre-cautelare.

Questa mattina il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la liberazione dell’uomo sottoponendolo all’obbligo di firma e al divieto di dimora nel territorio comunale di Lugo. Da una prima ricostruzione degli eventi, l’origine della lite sarebbe da ricondurre a rancori determinati per incomprensioni lavorative tra la moglie dell’uomo arrestato e il titolare del locale del quale la donna è dipendente.