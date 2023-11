Lite domestica, donna finisce in ospedale

Un episodio domestico concitato quello che nella notte tra domenica e ieri in via Landoni, alle porte del centro, ha avuto conseguenze fisiche per una donna: accompagnata in pronto soccorso dagli operatori del 118, è stata dimessa con una prognosi iniziale di quattro giorni. Una volta arrivato l’allarme alla centrale operativa dell’Arma, sul posto attorno alle 3 sono intervenuti i carabinieri della Stazione principale di Ravenna: spetterà a loro ricostruire l’accaduto e capire cosa esattamente sia successo tra la donna e il convivente e come il tutto abbia potuto innescarsi.

Dell’episodio, è stato subito avvisato il pm di turno. Per ora nei confronti dell’uomo si procede a piede libero. Non è escluso, come può accadere in casi analoghi, che, là dove dovessero in effetti emergere particolari responsabilità, possa assere valutata nei suoi confronti dalla magistratura una misura restrittiva congrua (vedi ad esempio l’allontanamento dall’abitazione dove sta vivendo assieme la donna). Lei avrà inoltre la possibilità di farsi assistere da un centro anti-violenza.

In ogni caso, dal punto di vista giuridico, comportamenti di vessazioni tra le mura domestiche (ribadiamo però che per inquadrare il caso di via Landoni occorrerà aspettare l’esito delle indagini), rappresentano in generale reati sentinella. E cioè condotte che anticipano comportamenti lesivi di natura via via graduata fino all’omicidio. In questi casi è cioè importante intervenire con tempestività e non solo per prevenire conseguenze gravi o addirittura irreversibili sulle vittime. Ma anche per aiutare gli autori di tali condotte attraverso un percorso virtuoso che magari, a fronte di blande misure cautelari, potrebbe fare loro cambiare drasticamente rotta e comprendere il disvalore delle loro azioni.