Lite in pizzeria. Resistenza ai militari. Arrestata 40enne

Ha patteggiato sei mesi di reclusione, con pena sospesa, davanti al giudice di Ravenna la donna di 39 anni arrestata mercoledì sera nella zona del Candiano, dopo una serata degenerata in autolesionismo e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda prende avvio prima dentro poi davanti a una pizzeria d’asporto, dove la donna, già nota per episodi simili, ha avuto un violento litigio con il titolare, con il quale intrattiene una relazione. In preda a forte agitazione, avrebbe iniziato a ferirsi da sola con un cutter. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, non sono riusciti a contenerla e hanno chiesto il supporto dei carabinieri, arrivati sul posto con pattuglie del Nucleo operativo e radiomobile.

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe opposto resistenza nel tentativo di sottrarsi al trasporto in ospedale: prima sputi e spintoni agli infermieri, poi un pugno a un militare. Sul cutter, rinvenuto in suo possesso, è scattata anche la contestazione dell’articolo 4 della legge sulle armi improprie.

Condotta al pronto soccorso, è stata sedata e visitata: presentava tagli ed ecchimosi compatibili con i gesti di autolesionismo messi in atto poco prima, e non con percosse subite. Ieri mattina si è presentata in tribunale in quelle condizioni, confermando così la dinamica riferita dagli inquirenti.

La donna, incensurata e residente in città, è risultata positiva a sostanze stupefacenti.

In passato i carabinieri erano già intervenuti in quel contesto, ma l’episodio si era risolto senza conseguenze in quanto la donna altre volte si era calmata. Questa volta, invece, l’escalation ha reso inevitabile l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina, davanti al giudice Cristiano Coiro, difesa dall’avvocato Sandra Vannucci, dopo la convalida dell’arresto l’indagata ha patteggiato la pena, tornando libera.