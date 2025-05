Lite in strada dopo lo schianto: "Quartiere San Vittore non sicuro"

Ci sono stati momenti di tensione, ieri mattina, a seguito di un incidente stradale avvenuto in un incrocio del quartiere San Vittore, nei pressi della chiesa omonima. Intorno alle 9.30 una Toyota Yaris, proveniente da via Atalarico, ha centrato in pieno una Nissan Micra, che sopraggiungeva da via Narsete. L’impatto è stato violento e a bordo della Micra viaggiava una famiglia di quattro persone, tra cui due anziani. Il figlio seduto sul lato passeggero ha riportato le ferite più gravi, colpito dall’esplosione dell’airbag.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il ferito, cosciente ma reduce da un recente intervento sanitario. L’incidente ha generato tensioni tra gli occupanti dei veicoli, con la famiglia a bordo della Micra che ha accusato il conducente dell’altra vettura di viaggiare a velocità eccessiva e di non aver rispettato lo stop su via Atalarico. La polizia è intervenuta per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’incidente ha acceso una più ampia questione sulla sicurezza stradale nel quartiere. I residenti segnalano che incidenti simili sono frequenti e hanno espresso preoccupazione per le strade strette, la segnaletica sbiadita e la mancanza di dissuasori di velocità. "Il Comune è stato più volte sollecitato a intervenire, ma finora non è stato fatto nulla per garantire la sicurezza", hanno lamentato alcuni abitanti.

Al di là delle responsabilità individuali nell’incidente, emerge un problema di sicurezza avvertito dalla comunità. Sui social media si è scatenata una polemica sulla sicurezza del quartiere che si trova a nord del centro storico, racchiuso fra il borgo San Biagio e la linea ferroviaria, dove le vie portano nomi legati al periodo dei Goti (Simmaco, Boezio, Atalarico, Teodato, Amalasunta e altri). I residenti lamentano l’assenza di dossi, l’alta velocità delle auto, anche in curva e agli incroci, e la mancanza di controlli da parte delle forze dell’ordine. Le segnalazioni sui social includono preoccupazioni per le auto parcheggiate che ostacolano la visuale agli incroci, la velocità spesso eccessiva e una sosta disordinata che rende difficoltosa la circolazione.

Alcuni post evidenziano come la situazione sia nota da anni, con segnalazioni inascoltate e richieste di interventi come una rotonda davanti al centro sociale Le Rose per impedire il pericoloso innesto a ’U’, proibito, da via Sant’Alberto in via Antica Popilia. Le critiche si rivolgono anche all’atteggiamento degli automobilisti e alla tolleranza delle autorità, con commenti che esprimono sorpresa per il fatto che gli incidenti e i litigi non siano più frequenti.