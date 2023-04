Lite sugli arancini siciliani, volano minacce

Gli arancini, si sa, sono un vanto della cucina siciliana. Ma per chi ne abusa possono diventare indigesti. Così, a Lavezzola, è successo che un catanese, vedendosi negare la possibilità di acquistarne da un pasticcere conterraneo, lo ha denunciato accusandolo di minacce aggravate, per avergli brandito contro un coltello. Il negoziante, precisando che si trattava piuttosto di una spatola da torte, e di non averla puntata contro alcuno, è stato assolto ieri dal giudice Roberta Bailetti, mentre l’accusa col viceprocuratore Adolfo Fabiani chiedeva un mese di condanna.

L’imputato, 50 anni, era difeso dagli avvocati Andrea Valentinotti e Manuela Orselli, mentre chi lo aveva denunciato era parte civile con la tutela dell’avvocato Michela Anna Guerra e chiedeva un risarcimento di alcune migliaia di euro. Quest’ultimo lamentava il fatto di non aver potuto comprare gli arancini in quel negozio e quando un giorno – era il 25 luglio 2020 – si era presentato con la moglie per richiederli, il pasticcere sarebbe uscito andandogli incontro con un coltello e pronunciando questa frase intimidatoria: "Ti taglio la testa". Da qui l’accusa di minacce aggravate, con la moglie che aveva confermato il racconto del marito. Secondo la versione dei coniugi, paradossalmente, il negoziante avrebbe loro regalato due brioches, valore 2 euro e 60 centesimi.

Questa apparente contraddizione – un regalo dopo le minacce – è stata rimarcata dalla difesa. Il pasticcere ha fornito una versione differente dell’accaduto. Quel cliente lo aveva già visto alcune volte e, a proprio dire, talvolta aveva disdetto ordini all’ultimo momento. Riguardo al motivo del contendere, gli ha spiegato che "qui in Romagna non c’è la cultura degli arancini come da noi in Sicilia", ragion per cui invitava i clienti a richiederli solo a seguito dell’offerta reclamizzata dal negozio tramite i social, attraverso ordinazioni su whatsapp e nella quantità minima di dieci pezzi.

Così, irritato dall’insistenza, era uscito dal bancone "non con un coltello, ma con una spatola con cui stavo stendendo la panna su una torta nuziale". Infine, riguardo alle brioches, il pasticcere ha detto che non era sua intenzione regalarle, ma che il cliente era uscito dal negozio senza pagarle.

